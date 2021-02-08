  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

شقيقة لجين الهذلول تعلن موعد الإفراج عن أختها

الثلاثاء 09 فبراير 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شقيقة لجين الهذلول تعلن موعد الإفراج عن أختها



الرياض/سما/

أعلنت علياء الهذلول، اليوم الثلاثاء، عن موعد الإفراح عن شقيقتها الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول.

وقالت علياء الهذلول، في تغريدة عبر "تويتر"، عبرت فيها عن شوقها ليوم الإفراج عن شقيقتها قائلة: "اليوم أجهز عمل الأسبوع وأشوف الأجندة، من الحماس، قررت اكنسل كل اجتماعاتي يوم الخميس 11 فبراير وأخذ إجازة. حسب قرار القاضي، من المقرر أن يفرج عن لجين هذا الخميس".


​وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أدانت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لجين الهذلول، بثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.

#لجين الهذلول #الافراج عن لجين #السعودية #الرياض #تويتر

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2021

رابط مشاهدة قناة الكأس القطرية 3 بث مباشر

قيادي فلسطيني يعلق على قرار فتح معبر رفح حتى إشعار آخر: مؤشر إيجابي تسير عليه جلسات الحوار

"نحن الأن بمرحلة الإشراف"..قيادي بـ"فتح" يتحدث عن إمكانية حل كافة مشاكل غزة قبل الانتخابات!

"سما الاخبارية" ترصد: صحف دوائر إعلامية غربية تتابع عن كثب حوارات الفصائل بالقاهرة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بكورونا والتعليم والعطل الرسمية.. اليك تفاصيلها

اعلام اسرائيلي: فلسطيني يقتحم قاعدة جوية إسرائيلية بداخلها طائرات F35

الأخبار الرئيسية

860x484 (2)

استئناف حوار القاهرة اليوم وترجيحات بتمديده للتركيز على حل النقاط الخلافية

حماس تكشف : لقاءات القاهرة إيجابية وتتركز على هذه النقاط

الصحة بغزة تكشف عن عدد الوفيات و الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

وفد لجنة الانتخابات يتجه اليوم إلى غزة ... هذا أهم ما سيناقشه

220218114428770

تركيز على معبر رفح .. تفاصيل الجلسة الأولى للقاء الفصائل مع وزير المخابرات المصرية