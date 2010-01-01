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بيغ رامي يكشف سر عضلاته الضخمة ..وهذا ما يخيفه (فيديو)

الثلاثاء 09 فبراير 2021 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيغ رامي يكشف سر عضلاته الضخمة ..وهذا ما يخيفه (فيديو)



القاهرة/سما/

كشف الدبابة البشرية بيغ رامي، لاعب كمال الأجسام المصري الحاصل على أكبر بطولة كمال أجسام في العالم، عن تفاصيل مثيرة في حياته، والشيء الوحيد الذي يخيفه.

جاء ذلك في لقاء مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي".

وحصل رامي السبيعي الشهير بـ "بيغ رامي" على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الاجسام، أكبر وأهم بطولات العالم للعبة.

وعن سر عضلاته الضخمة، قال رامي: بنروح الجيم نكسر العضلات ونهدها بتدريب محدد، ثم نبنيها ونكونها بالتغذية والتدريب مرة أخرى بالشكل الذي نريده، وتكون العضلات ضخمة وفقا لنوعية التغذية والتدريب والتكوين البيولوجي أيضا، وفى النهاية كل شىء توفيق من الله".

وألقى بطل كمال الأجسام العالمي بالضوء على حياته الشخصية، قائلا: "تزوجت عام 2010 وعندي 3 بنات هن لوجين ودارين وعائشة، وبعد أن يرزقني الله ببنت أحقق بطولة عشان كده البنات وشها حلو عليا، وعامة البنات بتاخد قلب أبوها، وولادي هم ضحكة الحياة".

وكشف بيغ رامي على المبلغ الذي تلقاه للظهور مع "صاحبة السعادة"، موضحا أنه حصل على 150 ألف جنيه (9.6 آلاف دولار) وتبرع به لصندوق "تحيا مصر".


وقال بيغ رامي إنه سافر إلى الكويت في بداية حياته، وبدأ العمل كمدرب في ناد رياضي، حيث كان يعمل 18 ساعة في اليوم مقابل 70 ديناراً (نحو 500 دولار) في الشهر.

وقال إنه ينتمي إلى قرية سباعة بمحافظة كفر الشيخ (شمال دلتا النيل) من عائلة صيادين، وله 7 إخوة و4 أخوات.

ورغم عمله سابقا مع أسرته في مجال الصيد، كشف بيغ رامي أنه يخاف البحر ويشعر بالدوار داخله، مضيفا "أنا صياد مش بعرف أعوم (أسبح) عندي مشكلة مع البحر".

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