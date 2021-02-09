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حاكم دبي: العرب إلى المريخ.. هدفنا إعطاء أمل لجميع العرب

الثلاثاء 09 فبراير 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حاكم دبي: العرب إلى المريخ.. هدفنا إعطاء أمل لجميع العرب



أبوظبي/سما/

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، الاثنين، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيها أن مسبار الأمل لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف.

وجاء في التغريدة: "مسبار الأمل لن يكون الأخير، بل بداية لرحلة لم ولن تتوقف، يترجم إرادة النجاح التي باتت نهجاً ثابتاً ودائماً في مسيرة الإمارات، الأمل يصنع العظماء والعظماء هم من يصنعون الأمل وينشرونه في العالم، العرب إلى المريخ"


​وتابع بن راشد: "خلال الساعات القادمة يصل مسبار الأمل لكوكب المريخ، وسيكون التحدي الأكبر هو الدخول بمدار المريخ، 50% من البعثات البشرية لم تستطيع أن تدخل المدار، ولكن نقول، حتى إن لم ندخل المدار، لقد دخلنا التاريخ، هذه أبعد نقطة في الكون يصلها العرب عبر تاريخهم".

وأضاف: " أكثر من 5 ملايين ساعة عمل لأكثر من 200 مهندس ومهندسة إماراتية، هدفنا هو إعطاء أمل لجميع العرب، بأننا قادرون على منافسة بقية الأمم والشعوب، نسأل الله التوفيق في الوصول لكوكب المريخ".
وسينقل مسبار الأمل خلال فترة مهمته، مجموعة كبيرة من البيانات العلمية عن الغلاف الجوي للمريخ وديناميكيته، حيث سيصل حجم البيانات بنهاية المهمة، إلى أكثر من 1 تيرابايت من البيانات العلمية في صورتها الأولية، بحسب المصدر ذاته.

#حاكم دبي #المريخ #مسبار الأمل #محمد بن راشد آل مكتوم

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