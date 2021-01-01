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تطبيق "فيسبوك ماسنجر" يتعرض لعطل عالمي

الثلاثاء 09 فبراير 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق "فيسبوك ماسنجر" يتعرض لعطل عالمي



وكالات

رصدت تقارير صحفية عالمية تعرض تطبيق "فيسبوك ماسنجر" للتراسل الفوري، إلى عطل عالمي.

وأوضح موقع "داون ديتكتور" المعني بأخبار أعطال المواقع الإلكترونية المختلفة، تعرض "فيسبوك ماسنجر" لعطل تقني.

وأوضح الموقع أن 42% من المستخدمين عانوا من مشاكل في استقبال وإرسال الرسائل عبر الدردشات المختلفة.

فيما عانى نحو 32% منهم من مشاكل في تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر "فيسبوك ماسنجر".

بينما واجه 26% من مستخدمي "فيسبوك ماسنجر" من مشكلة في التواصل مع الخوادم الخاصة بالتطبيق.

وتركزت معظم المشاكل في "فيسبوك ماسنجر" في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أوروبا وفي بعض الدول بالشرق الأوسط.

ولم تصدر شركة "فيسبوك" حتى الآن، بيانا رسميا حول ذلك العطل أو سببه أو التوقيت المتوقع أن يتم إصلاحه فيه.

#فيسبوك ماسنجر #عطل فيسبوك ماسنجر

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