أصالة تتحدث عن مشاعرها بعد انفصالها عن طارق العريان وتكشف كواليس جديدة

وكالات

حل الفنانة السورية، أصالة نصري، يومي السبت والأحد المقبلين، ضيفة على برنامج "سهرانين" في موسمه الرابع، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON.

وتتحدث أصالة، خلال اللقاء، عن حياتها الشخصية وعاداتها اليومية، وأزمة انفصالها والمعاناة التي مرت بها مؤخرا، فضلا عن دخولها مجال التمثيل إلى جانب الغناء، كما تقدم خلال الحلقة عددا من الأغنيات، أبرزها مهرجان "بنت الجيران".



وكانت أصالة، كشفت عن سر حذفها للمنشور الذي هاجمت فيه زوجها السابق، المخرج طارق العريان، من على حسابها على موقع "إنستغرام"، ولاقى تداولا واسعا. وصرحت أصالة لبرنامج "إي تي بالعربي" أنها تفكر حاليا في إصدار كتاب عنها، وأضافت أنها بدأت في كتابته بمساعدة إحدى الكاتبات الكبار، وتبدأ من آخر ذكرى لديها رجوعا إلى الوراء في قصة حياتها.

يشار إلى أن الفنانة السورية، أصالة نصري، أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.