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في غضون ساعات قليلة..."البيتكوين" تحطم الرقم القياسي للمرة الثالثة

الثلاثاء 09 فبراير 2021 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في غضون ساعات قليلة..."البيتكوين" تحطم الرقم القياسي للمرة الثالثة



وكالات

حطم سعر عملة البيتكوين المشفرة للمرة الثالثة خلال ساعات قليلة رقما قياسيا تاريخيا، متجاوزا 47 ألف دولار، وفقا لبيانات التداول ليوم الثلاثاء 9 فبراير.


وارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين على منصة "Binance"، أكبر بورصة للعملات المشفرة، من حيث حجم التداول، بنسبة 22.1٪ ليصل إلى 47460 دولارًا أمريكيًا ، وارتفعت تكلفة العملة المشفرة إلى 47498 دولارا.

ويعزى ارتفاع السعر إلى الأخبار التي تفيد بأن شركة تيسلا الأمريكية قد استثمرت 1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين، علاوة على أن الشركة أعلنت أنها تخطط في المستقبل القريب لقبول الدفع بعملة البيتكوين مقابل منتجاتها.

وكانت عملة البيتكوين قد جددت الحد الأقصى التاريخي لسعرها في وقت سابق اليوم، لتصل إلى 45 ألف دولار، وتجاوز سعر العملة المشفرة في وقت لاحق 46 ألف دولار.

وقبل ذلك بدأت قيمة البيتكوين في الارتفاع بشكل حاد في 29 يناير، عندما نشر الملياردير ورئيس شركة تيسلا، إيلون موسك، تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، وارتفع حينها سعر العملة المشفرة بنسبة 18.39٪ خلال يوم، وبلغ 37420 دولارا.

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