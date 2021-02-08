  1. الرئيسية
  2. الرياضة

"كاف" يوجه رسالة للأهلي بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الثلاثاء 09 فبراير 2021 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كاف" يوجه رسالة للأهلي بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية



وكالات

أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالمستوى الذي ظهر به الأهلي "بطل القارة السمراء" رغم الخسارة 0-2 أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وقال الحساب الرسمي للكاف عبر فيسبوك: "أداء جيد من الأهلي، ممثل إفريقيا، في مواجهة بايرن في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "القارة السمراء تفتخر بكم".

أداء جيد من الأهلي ممثل إفريقيا في مواجهة البايرن في #كأس_العالم_للأندية. ???? القارة السمراء تفتخر بكم. ????

Posted by Total CAF Champions League & Confederation Cup on Monday, February 8, 2021



وسجل هدفي البايرن ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و85، ويلتقي بطل أوروبا في المباراة النهائية التي تقام الخميس المقبل، تيغريس المكسيكي. 

يذكر أن الأهلي المصري سيلاقي بالميراس البرازيلي، الخميس المقبل، للتنافس على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

المصدر: facebook/CAFCLCC

#الكاف #الاهلي وبايرن ميونخ #نصف نهائي كأس العالم للأندية #الاتحاد الافريقي لكرة القدم

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2021

رابط مشاهدة قناة الكأس القطرية 3 بث مباشر

قيادي فلسطيني يعلق على قرار فتح معبر رفح حتى إشعار آخر: مؤشر إيجابي تسير عليه جلسات الحوار

"نحن الأن بمرحلة الإشراف"..قيادي بـ"فتح" يتحدث عن إمكانية حل كافة مشاكل غزة قبل الانتخابات!

"سما الاخبارية" ترصد: صحف دوائر إعلامية غربية تتابع عن كثب حوارات الفصائل بالقاهرة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بكورونا والتعليم والعطل الرسمية.. اليك تفاصيلها

اعلام اسرائيلي: فلسطيني يقتحم قاعدة جوية إسرائيلية بداخلها طائرات F35

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

وفد لجنة الانتخابات يتجه اليوم إلى غزة ... هذا أهم ما سيناقشه

220218114428770

تركيز على معبر رفح .. تفاصيل الجلسة الأولى للقاء الفصائل مع وزير المخابرات المصرية

القاهرة

لقاءات ثنائية اليوم.. مصدر يكشف تفاصيل الجلسة الأولى للقاء الفصائل بالقاهرة

اجتماع

الفلسطينيون يتطلعون لفتح صفحة جديدة مع المحيط العربي