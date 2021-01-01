الإمارات تشيد معبد الديانات الإبراهيمية الثلاث في أبوظبي

وكالات

قال سفير الإمارات لدى روسيا، محمد أحمد الجابر، إن بلاده ستفتتح معبد الديانات الإبراهيمية الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية، في أبوظبي العام المقبل.

وأضاف الجابر أن هذا المجمع الديني سيصبح مكانا للتعلم والحوار والعبادة، وسيركز على التقريب بين الناس من جميع الأديان.

وأشار السفير الإماراتي في هذا السياق أن هناك أوجه تشابه بين روسيا والإمارات، في هذا المجال، فكلا البلدين فيهما قوميات مختلفة، ويتعايش فيهما أتباع ديانات مختلفة بسلام.

ووقعت السفارة الإماراتية في موسكو أمس الاثنين، اتفاقية تعاون مع المتحف اليهودي ومركز التسامح بموسكو.

ويتزامن هذا الحدث مع اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، الذي أقرته الأمم المتحدة بمبادرة من الإمارات والسعودية ومصر والبحرين.