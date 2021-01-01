  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مجلس الشيوخ يبدأ محاكمة ترامب

الثلاثاء 09 فبراير 2021 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الشيوخ يبدأ محاكمة ترامب



وكالات

يبدأ مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الثلاثاء، المحاكمة البرلمانية للرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد والهجوم على مبنى الكونغرس، فيما تدور مناقشة حول ما إذا كانت الإجراءات غير دستورية لأنه لم يعد رئيسا.

وفي حين وصف الفريق القانوني لترامب المحاكمة البرلمانية بالمسرحية السياسية وغير الدستورية، قال المدعون من الحزب الديمقراطي إن الرئيس السابق ارتكب "أخطر انتهاك للدستور".

ورأى فريق الدفاع القانوني عن ترامب في مذكرة قدمت، أن أنصار الرئيس السابق الذين اقتحموا مبنى الكابيتول لمنع التصديق على فوز جو بايدن، فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.

كما أشار المحامون إلى أن الخطاب الذي ألقاه ترامب في الساعات التي سبقت أعمال الشغب "لم يكن عملا يشجع حركة منظمة، لقلب حكومة الولايات المتحدة".

لكن المشرعين التسعة الديمقراطيين في مجلس النواب الذين سيلعبون دور الادعاء، يأملون في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، بإدانة ترامب ومنعه في نهاية المطاف من تولي منصب عام مرة أخرى.

وأضاف زعيم الجمهوريين ميتش ماكونيل، والديمقراطيين تشاك شومر أن المرافعات ستبدأ، غدا الأربعاء، على أن يحصل كل جانب على 16 ساعة توزع على مدار يومين.

ووفقا للاتفاق فإن المحاكمة ستستمر حتى غروب شمس الجمعة ثم تستأنف بعد ظهر الأحد. وستتوقف المحاكمة نهار السبت، كون أحد محامي ترامب يهوديا.

ودخل الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الإثنين، على خط النقاش الدائر بشأن محاكمة ترامب، إذ قال إن الرئيس السابق حصل على عرض للإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ، لكنه قرر عدم القيام بذلك.

وامتنع بايدن عن إبداء رأيه فيما إذا كان يؤيد أن يفقد ترامب حقوقه السياسية في الترشح لمناصب حكومية، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ هو من سيقرر ذلك.

وأنهى ترامب الجمهوري فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات في 20 كانون الثاني/يناير، بعد أن خسر انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، أمام الديمقراطي جو بايدن.

وحظيت محاولة فاشلة الشهر الماضي لرفض القضية ضد ترامب، على أساس أن إجراء محاكمة بعد ترك الرئيس منصبه تحرك غير دستوري، بدعم 45 من الجمهوريين الخمسين في مجلس الشيوخ.

كما رفض مدعو مجلس النواب هذه الحجة في مذكرتهم التي قدموها لمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي. وقدموا حجتهم لإدانة ترامب من أجل حماية الديمقراطية الأميركية والأمن القومي، ولردع أي رئيس في المستقبل قد يفكر في التحريض على العنف سعيا وراء السلطة. ودفعوا بأن ترامب "مسؤول وحده" عن هجوم الكابيتول.

ولإدانة ترامب، يتعين على 17 جمهوريا أن ينضموا إلى الديمقراطيين الخمسين في مجلس الشيوخ في التصويت.

ومن شأن الطعن بالقضية على أساس أن مجلس الشيوخ ليست له سلطة دستورية لمحاكمة ترامب بعد أن ترك منصبه، أن يتيح لزملاء ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ التصويت برفض الإدانة دون الحاجة للدفاع مباشرة عن خطابه التحريضي أمام مؤيديه قبل وقت قصير من أعمال الشغب.

وصوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون في 13 كانون الثاني/ يناير، لمساءلة ترامب بتهمة واحدة بالتحريض على التمرد استنادا على هذا الخطاب. وترامب أول رئيس أميركي يتعرض للمساءلة مرتين، وأول رئيس يواجه المحاكمة بعد تركه منصبه.

وخلال ذلك الخطاب، كرر ترامب مزاعم لا أساس لها بأن الانتخابات كانت مزورة وحث أنصاره على الخروج في مسيرة نحو مبنى الكابيتول، وطلب منهم "وقف السرقة" و"إظهار القوة" و"القتال بكل ما أوتوا".

وعرقلت أعمال العنف عملية التصديق الرسمي للكونغرس على فوز بايدن في الانتخابات، ودفعت المشرعين للاختباء خوفا على سلامتهم وخلفت خمسة قتلى بينهم شرطي.

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية 2021

رابط مشاهدة قناة الكأس القطرية 3 بث مباشر

قيادي فلسطيني يعلق على قرار فتح معبر رفح حتى إشعار آخر: مؤشر إيجابي تسير عليه جلسات الحوار

"نحن الأن بمرحلة الإشراف"..قيادي بـ"فتح" يتحدث عن إمكانية حل كافة مشاكل غزة قبل الانتخابات!

"سما الاخبارية" ترصد: صحف دوائر إعلامية غربية تتابع عن كثب حوارات الفصائل بالقاهرة

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة تتعلق بكورونا والتعليم والعطل الرسمية.. اليك تفاصيلها

داخلية غزة: فتح معبر رفح البري في الاتجاهين

الأخبار الرئيسية

220218114428770

تركيز على معبر رفح .. تفاصيل الجلسة الأولى للقاء الفصائل مع وزير المخابرات المصرية

القاهرة

لقاءات ثنائية اليوم.. مصدر يكشف تفاصيل الجلسة الأولى للقاء الفصائل بالقاهرة

اجتماع

الفلسطينيون يتطلعون لفتح صفحة جديدة مع المحيط العربي

بلينكين

بلينكن يمتنع عن تأييد اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان

موساد

ضابط إسرائيلي يسلط الضوء على "معركة العقول" بين جهاز الموساد وإيران