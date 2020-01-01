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تقرير للأمم المتحدة: كوريا الشمالية طورت برامجها النووية والصاروخية عام 2020

الثلاثاء 09 فبراير 2021 07:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير للأمم المتحدة: كوريا الشمالية طورت برامجها النووية والصاروخية عام 2020



وكالات

أشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن كوريا الشمالية قامت بتطوير برنامجيها النووي والصاروخي في عام 2020 في انتهاك لنظام العقوبات الدولية.

وذكر التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، أن كوريا الشمالية قامت بإنتاج المادة الانشطارية وصيانة المنشآت النووية وتحديث البنية التحتية الخاصة بالصواريخ، إضافة إلى مواصلتها البحث في الخارج عن المواد والتكنولوجيات لبرنامجيها.

وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية عرضت خلال العام المنصرم صواريخ جديدة قصيرة ومتوسطة المدى، وصواريخ تطلق من الغواصات وأنظمة صواريخ بالستية عابرة للقارات خلال الاستعراضات العسكرية.

وأضاف أن تقييمات إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تشير إلى أن كوريا الشمالية تستطيع تركيب رأس نووي على صواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.

وعلى الرغم من عدم إجراء أي تجارب نووية أو اختبارات لصواريخ بالستية في عام 2020، أعلنت بيونغ يانغ التحضير لاختبار وإنتاج رؤوس قتالية جديدة للصواريخ البالستية وتطوير أسلحة نووية تكتيكية، حسب التقرير.

ويأتي إعداد التقرير السنوي لخبراء لجنة شؤون العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، والذي من المقرر إحالته إلى المجلس، بعد 3 أسابيع تقريبا من تولي جو بايدن منصب الرئيس الأمريكي.

وقالت الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إن الإدارة الجديدة تخطط لصياغة موقف جديد تجاه كوريا الشمالية، بما في ذلك

#كوريا الشمالية #برنامج طهران النووي #صواريخ #البرنامج النووي

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