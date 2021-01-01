غانتس وكوخافي: الجيش الاسرائيلي يعمل باستمرار في "أراضي أعدائنا"

القدس المحتلة/سما/

أكد بيني غانتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، ورئيس أركان قواته أفيف كوخافي، مساء يوم الاثنين، على أن قواتهما تعمل في عمق ما وصفت بـ "أراضي الأعداء".

جاء ذلك خلال كلمات منفصلة ألقوا بها في ذكرى تحطم طائرتين هليكوبتر عام 1997، ومقتل 24 جنديًا إسرائيليًا.

وقال غانتس "حتى اليوم، لا زال يعمل الجيش الإسرائيلي وسيواصل العمل عند الحدود وما ورائها".



وأضاف "لن نتردد في الإضرار بمحاولات إيران التموضع خارج حدودنا، ونصر الله يدرك جديًا أن قراره ببناء مخابئ للذخائر والصواريح وتحسين قدرات حزبه، يعرضه للخطر، ويعرض لبنان لنفس الخطر، وسيجعلها تدفع الثمن باهظًا".

من جهته قال كوخافي، إن العام المنصرم كان آمن وشهد أدنى حصيلة قتلى، وكان هناك حالة من الهدوء الكبير على مختلف الحدود، معتبرًا أن ذلك جاء نتاج عمل دؤوب للجيش على مدار الساعى وطول أيام الأسبوع.

وأشار إلى أن قوات الجيش تعمل أسبوعيًا سرًا وعلنية في عمق "أراضي العدو". وفق وصفه.