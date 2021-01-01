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ولاية جورجيا تعلن عن فتح تحقيق رسمي مع ترامب

الثلاثاء 09 فبراير 2021 05:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ولاية جورجيا تعلن عن فتح تحقيق رسمي مع ترامب



واشنطن/سما/

أعلن مكتب سكرتير ولاية جوريا الأمريكية، براد رافينسبرغر، عن فتح تحقيق رسمي في محاولات الرئيس السابق، دونالد ترامب، التأثير على نتائج الانتخابات.


وقال المتحدث باسم مكتب سكرتير الولاية، وولتر جونز، في حديث للوكالة، حسب تقرير نشرته الاثنين، إنه "يحقق في الشكاوى التي تلقاها"، موضحا أن العملية تتمثل في "كشف الحقائق وحل الشؤون الإدارية".

وأضاف جونز أن "كل الإجراءات القانونية سيتم ترك اتخاذها إلى المدعي العام".

وتلقى مكتب رافينسبرغر دعوات متكررة لفتح مثل هذا التحقيق بعد الكشف عن ضغوط مارسها عليه ترامب خلال اتصال هاتفي أجري بينهما يوم 2 يناير ونشرت تسجيله صحيفة "واشنطن بوست".

وكشف هذا التسجيل أن ترامب طالب رافينسبرغر بإلغاء نتائج الاقتراع في جورجيا، التي كانت تعتبر من الولايات المتأرجحة في هذا السباق الانتخابي، بناء على ادعاءات حول تزوير انتخابي واسع.

وتكبد الجمهوري ترامب، حسب النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية المعلنة يوم 14 ديسمبر، بعد أكثر من شهر من يوم التصويت الذي جرى في 3 نوفمبر، خسارة واضحة أمام الديمقراطي، جو بايدن، الذي حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 لدى الرئيس الحالي.

ويأتي هذا التطور تزامنا مع محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ الأمريكي في إطار عملية عزله يتهم ضمنها بالتحريض على التمرد في ظل أحداث اقتحام الكونغرس يوم 6 يناير. 

#جورجيا #ترمب #وولتر جونز

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