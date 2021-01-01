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البنتاغون: القوات الأمريكية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد

الثلاثاء 09 فبراير 2021 05:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البنتاغون: القوات الأمريكية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد



وكالات

أعلن البنتاغون يوم الاثنين أن القوات الأمريكية الموجودة في سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد وأن واجبها الأوحد هو مكافحة تنظيم "داعش".

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي للصحافيين إن "موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخولين مد يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا ولا إلى موظفي هذه الشركة أو إلى وكلائها".

وأضاف ردا على سؤال بشأن مهمة القوات الأمريكية في سوريا أن العسكريين الأمريكيين المنتشرين في شمال شرق سوريا، وعددهم حاليا نحو 900 عسكري، "هم هناك لدعم المهمة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا (...) هذا هو سبب وجودهم هناك".

وتقع أهم الحقول النفطية في مناطق تسيطر عليها بشكل أساسي "قوات سوريا الديموقراطية"، القوى العسكرية المرتبطة بالإدارة الذاتية الكردية التي تشكل العائدات النفطية المصدر الرئيسي لمداخيلها.

وكان ترامب قال في 2019، عندما تراجع عن قراره سحب جميع القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، إنه سيبقي على بضع مئات من العسكريين "حيث هناك نفط".

ودفعت الإدارة الأمريكية عن نفسها تهمة الاستفادة ماليا من النفط السوري، وأكد البنتاغون أن وجود قواته في المناطق النفطية في سوريا يهدف لمنع وصول هذا النفط إلى تنظيم "داعش" والسماح لقوات سوريا الديموقراطية بتمويل جهودها لإعادة الإعمار.

#البنتاغون #النفط #سوريا #داعش

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