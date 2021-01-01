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"بيتكوين" تواصل تحطيم الأرقام القياسية وتتجاوز الـ45 ألف دولار

الثلاثاء 09 فبراير 2021 05:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بيتكوين" تواصل تحطيم الأرقام القياسية وتتجاوز الـ45 ألف دولار



وكالات

أشارت بيانات التداول، اليوم الثلاثاء، إلى تحطيم عملة "البيتكوين" الرقمية الأرقام القياسية بعد تجاوزها عتبة الـ45 ألف دولار.

وأظهرت بيانات موقع CoinDesk المختص بالعملات الرقمية أن سعر عملة "بيتكوين" وصل إلى 45368 دولارا. 

وكانت العملة قفزت خلال تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 12% بعد إعلان من شركة "تسلا"، التي أسسها رجل الأعمال الأمريكي الشهير، إيلون ماسك.

وجاء الارتفاع بعدما أعلنت "تسلا" استثمارها 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة في يناير الماضي، وقالت الشركة الأمريكية إنه من المتوقع أن تبدأ في قبول الدفع بالعملة الرقمية مقابل سياراتها ومنتجاتها الأخرى في المستقبل القريب.

وأشارت إلى أنها قد "تستحوذ على أصول رقمية وتحتفظ بها من وقت لآخر أو على المدى الطويل"، ويأتي ذلك في إطار سياستها الاستثمارية الواسعة النطاق.

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