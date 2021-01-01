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"إيران": عضو في قواتنا المسلحة وفر الإمكانات لاغتيال العالم النووي فخري زادة

الإثنين 08 فبراير 2021 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إيران": عضو في قواتنا المسلحة وفر الإمكانات لاغتيال العالم النووي فخري زادة



طهران/سما/

أعلن وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، أن عضو في القوات المسلحة لبلاده وفر الإمكانات لاغتيال العالم النووي، محسن فخري زادة.

وقال علوي، في حديث للتلفزيون الإيراني، مساء اليوم الاثنين: "أبلغنا القوات المسلحة بوجود مخطط لاغتيال فخري زادة في ذات مكان اغتياله قبل خمسة أيام لكن وجود عضو في القوات المسلحة الذي وفر إمكانات الاغتيال أعاق إحباط العملية".

وقتل فخري زادة، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، والذي كان يعتبر من ابرز مطوري البرنامج الإيراني النووي، يوم 27 نوفمبر 2020 في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

وأفادت وزارة الدفاع الإيرانية بأن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت سيارة تقل فخري زادة"، الذي أصيب بجروح خطيرة "أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والمهاجمين، ونقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة رغم جهود الأطباء لإنقاذه.

واتهمت القيادة الإيرانية إسرائيل، التي سبق أن تعهدت مرارا باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع إيران "من الحصول على سلاح نووي"، بالوقوف وراء هذه العملية، مشددة على ضرورة مرتبكي اغتيال محسن فخري زادة.

#ايران #اغتيال العالم النووي #محسن فخري زادة #وزارة الدفاع الايرانية

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