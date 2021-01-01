بايرن ميونخ الألماني يتغلب على الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية..فيديو

الدوحة/سما/

قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ الألماني لتخطي عقبة الأهلي المصري بنتيجة (2-0) ، اليوم الاثنين ، على ملعب (أحمد بن علي) بالعاصمة القطرية الدوحة في ختام نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.



سجل ليفاندوفسكي هدفي البايرن في الدقيقتين 17 و85 وصعد بالعملاق البافاري إلى اللقاء النهائي المقرر يوم الخميس المقبل أمام تيجريس المكسيكي بينما يلعب الأهلي ضد بالميراس البرازيلي في نفس اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع.





استحق بطل أوروبا الفوز بعد سيطرة تامة على معظم مجريات اللقاء بقيادة مدربه هانز فليك كما أن الأهلي بطل أفريقيا قدم عرضاً جيداً مع مدربه بيتسو موسيماني وتألق حارسه الدولي محمد الشناوي في الذود عن مرماه.



سيطرة بافارية



فرض البايرن سيطرته على اللقاء منذ البداية ، وحاول جنابري اختراق دفاع الأهلي بتمريرة بينية في عمق الخط الخلفي ولكن يقظة الشناوي حرمت كومان من صناعة الخطورة.. ولعب الأهلي بتماسك دفاعي خلال البداية وأضاع جنابري ضربة رأس فوق العارضة.



حاول الأهلي مباغتة البايرن بمرتدة من طاهر ولكن بلا خطورة بينما أبعد الشناوي تمريرة سحرية من كومان الذي أضاع فرصة خطيرة بعد تمريرة طولية من بواتينج ولكن الشناوي أنقذ الموقف.



هدف ليفاندوفسكي



وافتتح روبرت ليفاندوفسكي التهديف لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 17 بعد فاصل من التمريرات ووصلت الكرة إلى النجم البولندي الذي أودع الكرة في الشباك الأهلاوية.



الأهلي تحرر هجومياً وأهدر طاهر فرصة بضربة رأس أمسكها نوير ، وأضاع مارك روكا فرصة محققة لصالح البايرن بتسديدة بجوار القائم.. وتعرض الأهلي لضربة دفاعية بإصابة التونسي علي معلول ومغادرته في الدقيقة 27 لصالح ياسر إبراهيم بينما تحول أيمن أشرف لدور الظهير الأيسر.



هدأ إيقاع البايرن وحاول أفشة مباغتة نوير بتسديدة قوية ولكنها مرت بعيداً عن المرمى.. وأضاع ليفاندوفسكي انفراداً بعد تمريرة من كيميتش مع انقضاض رائع من الشناوي ، ووجه دافيز تسديدة بجوار القائم بعد هجمة بافارية.



صحوة أهلاوية



وجه البايرن عرضية خطيرة أبعدها الشناوي ولم تكتمل انطلاقة أيمن أشرف ، وخرج الشوط الأول بتقدم بافاري بهدف نظيف.. وبدأ الأهلي الشوط الثاني بشكل أفضل مع عرضية من أيمن أشرف أمسكها نوير.



انطلق الشحات يميناً ولكنه سدد في أقدام مدافعي البايرن.. وانطلق طاهر يساراً ولكن دفاع البايرن أبعد المحاولة ، ومرر كهربا للشحات يميناً الذي أرسل عرضية أبعدها آلابا ورد كومان بتسديدة قوية أنقذها ياسر إبراهيم.



أنقذ الشناوي رأسية خطيرة من مولر ، وتألق حارس الأهلي مجدداً من عرضية سريعة لم يحولها مولر داخل الشباك.. ودفع البايرن بالثنائي ليروي ساني وتشوبو موتينج على حساب توماس مولر وسيرجي جنابري مع مرور 62 دقيقة من اللقاء.



تغيير ثلاثي



أرسل كومان كرة عرضية سريعة ولكن الشناوي ظهر مجدداً وأمسك الكرة وأبعد أيمن أشرف عرضية بافارية بينما دفع الأهلي بتغيير ثلاثي بنزول صلاح محسن ووالتر بواليا وأليو ديانج بدلاً من أفشة والشحات وكهربا وأشرك البايرن كورينتين توليسو على حساب مارك روكا مع الدقيقة 69.



وجه توليسو تسديدة فوق العارضة ، وأبعد بافارد كرة طولية للأهلي وأنقذ محمد هاني انطلاقة سريعة من كومان.. ووجه آلابا تسديدة قوية بجوار القائم ، وأشرك البايرن الثنائي نيكولاس سولي وجمال موسيالا على حساب بواتينج وكومان.



ألقى الأهلي بآخر أوراقه بنزول محمد شريف على حساب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 83 ، ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 من عرضية سريعة أرسلها ساني إلى القناص الخطير الذي حولها برأسه في المرمى.



وأمسك نوير تصويبة سهلة من محمد شريف ، ووجه ليفاندوفسكي تسديدة قوية علت العارضة.. وأبعد ياسر إبراهيم كرة خطيرة من موسيالا وخرجت المباراة بفوز بايرن ميونيخ.

