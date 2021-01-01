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ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل لبايرن ميونخ في شباك الأهلي المصري ..فيديو

الإثنين 08 فبراير 2021 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل لبايرن ميونخ في شباك الأهلي المصري ..فيديو



الدوحة/سما/

يستضيف ملعب "أحمد بن علي" في مدينة الريان القطرية حاليا المباراة التي تجمع الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وافتتح بايرن ميونخ باب التسجيل في المباراة عن طريق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي عند الدقيقة الـ17 من عمر اللقاء.


وسيواجه الفائز من لقاء اليوم في المباراة النهائية لمونديال الأندية، فريق تيغريس أونال المكسيكي بطل "الكونكاكاف" الذي حجز تذكرة النهائي الأولى عقب فوزه على بالميراس البرازيلي بطل "كوبا ليبرتادوريس" بهدف دون مقابل أمس الأحد.

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