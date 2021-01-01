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وزير الخارجية الجزائري: القضية الفلسطينية عانت خلال حكم ترامب

الإثنين 08 فبراير 2021 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الجزائري: القضية الفلسطينية عانت خلال حكم ترامب



الجزائر/سما/

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الاثنين، إن القضية الفلسطينية عاشت فترات صعبة "في ظل الانحياز المفضوح للاحتلال الإسرائيلي" من قبل الإدارة الأمريكية السابقة.

وجاء تصريح بوقدوم خلال مداخلته في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول الجامعة العربية بالقاهرة.

وشدد بوقدوم على ضرورة "استعادة زمام المبادرة من أجل توفير الظروف الملائمة لإعادة بعث المفاوضات على أساس مرجعيات السلام المتوافق عليها دوليا وفقا للوائح الأممية ومبادئ الشرعية الدولية ذات الصلة والمبادرة العربية".

وأعرب عن أمله في أن "تسهم الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية في تحقيق المصالحة وتوحيد الصف الفلسطيني"، مؤكدا دعم بلاده "غير المشروط للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب في إقامة دولته على حدود 1967".

كما أوضح بوقدوم أن "موقف الجزائر المبدئي الرافض لتدويل قضايانا العربية" ثابت، داعيا إلى إصلاح الجامعة العربية "لحفظ انسجام الصف العربي و الأمن القومي العربي".

#صبري بوقادوم #وزير الخارجية الجزائري #القضية الفلسطينية #ترامب #الاحتلال الاسرائيلي

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