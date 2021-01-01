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المالكي يبحث مع نظيره الجزائري آخر التطورات السياسية

الإثنين 08 فبراير 2021 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يبحث مع نظيره الجزائري آخر التطورات السياسية



رام الله /سما/

بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع وزير خارجية الجزائر صبرى بوقادوم، مساء اليوم الاثنين، آخر المستجدات والتطورات السياسية في فلسطين وتعزيز التنسيق والمواقف المشتركة بين البلدين.

وأشاد المالكي خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية الطارئ الذي عقد حضوريا بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، بمواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضها للتطبيع مع الاحتلال ايمانا منها بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والمركزية.

حضر اللقاء: السفير المناوب بالجامعة مهند العكلوك، ومدير الإدارة العامة للشؤون العربية بالوزارة السفير فايز أبو الرب، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

#وزارة الخارجية #رياض المالكي #صبرى بوقادوم #الجزائر #فلسطين

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