بالفيديو :أستاذ فقه في السعودية يوضح حكم "القتل الرحيم" للمريض الميؤوس من شفائه

الرياض/سما

أوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الإمام محمد بن سعود في السعودية، الدكتور سعد بن عبدالله السبر، حكم ما يطلق عليه " القتل الرحيم "، لإنهاء عذاب وألم مريض ميؤوس من شفائه طبيا.



وقال الشيخ السبر خلال استضافته في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، "إن قتل النفس محرم عموما، ولدى كل البشر، حتى غير المسلم لا يجوز قتله إلا في الحرب".

وأضاف أن "أعظم ما يحاسب عليه الإنسان هو الصلاة ودماء الناس، فقتل النفس من أعظم الأمور سواء كان مريضا أو صحيحا، فكله محرم".

مريض ميؤوس من حالته ويتألم ويتعذب بسبب مرضه.. هل يجوز قتله من مبدأ "قتل الرحمة"؟#يستفتونك مع الشيخ د. سعد بن عبدالله السبر @DR_SAADALSABER

.https://t.co/Gq96hKsTGu pic.twitter.com/1IglRaau8P — قناة الرسالة (@alresalahnet) February 7, 2021



وأشار إلى أن "المرض كله كفارة للمؤمن، وما يصيب المؤمن من هم أو غم فهو كفارة له، حتى الشوكة التي يشاكها"، موضحا "أنه يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب، والله أرحم الراحمين فليس رحمة المؤمن أن يَقتل أو يُقتل".