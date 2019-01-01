نتنياهو بحث مع بوتين "مواصلة التنسيق الأمني في المنطقة"

القدس المحتلة /سما/

بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تطورات الأوضاع في سورية، و"مواصلة التنسيق الأمني"، في محادثة هاتفية أجريت اليوم الإثنين، وفق ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو وآخر عن الكرملين.

وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن "نتنياهو أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبحث معه القضايا الإقليمية ومواصلة التنسيق الإسرائيلي الروسي إزاء التطورات الأمنية في المنطقة".

من جانبه، أفاد الكرملين، في بيان، بأن بوتين ونتنياهو واصلا خلال المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الجانب الإسرائيلي، "تبادل الآراء حول القضايا الملحة للأجندتين الدولية والإقليمية خاصة في ظل الأوضاع الحالية في الشرق الأوسط".

واتفق بوتين ونتنياهو، حسب البيان، على الاستمرار في الاتصالات بين روسيا وإسرائيل على مستويات مختلفة.

وتأتي المكالمة بين الاثنين في ظل التقارير عن إعادت القوات الروسية نبش مقبرة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بضواحي العاصمة السورية دمشق، للبحث عن رفات جنديين إسرائيليين قتلا في معركة "السلطان يعقوب" أمام الجيش السوري خلال الحرب على لبنان عام 1982.

وأشارت التقارير التي يعود مصدرها إلى مواقع سورية إلى أن قوات في الجيش الروسي، حاصرت المقبرة في مخيم اليرموك، الأربعاء الماضي، للبحث عن جنديين إسرائيليين يدعيان تسيفي فلدمان ويهودا كاتس قتلا في معركة السلطان يعقوب - منطقة في البقاع - ضد الجيش السوري إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.

يذكر أن موسكو كانت قد أهدت نتنياهو، في نيسان/ أبريل 2019 رفات الجندي الإسرائيلي زخريا باومل، الذي قُتل في معركة السلطان يعقوب كذلك، وهو من الأوراق التي وظفها نتنياهو في حملته الانتخابية في أيلول/ سبتمبر 2019.

ومع رفات باومل سلمت روسيا إسرائيل ما لا يقل عن 10 أشخاص مجهولي الهوية بعد عملية، وخلص أطباء الطب الشرعي في معهد "أبو كبير" أن أيا منهم لم يكن فلدمان أو كاتس.

ويأتي نبش الروس مقبرة اليرموك في ظل احتدام التنافس في معترك انتخابات الكنيست الـ24 التي ستجري في 23 آذار/ مارس المقبل، وتزامنا مع بدء محاكمة نتنياهو بتهم فساد وخيانة الأمانة.