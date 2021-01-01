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الإمارات تؤكد دعمها لقيام دولة فلسطينية على حدود 67

الإثنين 08 فبراير 2021 06:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تؤكد دعمها لقيام دولة فلسطينية على حدود 67



القاهرة/سما/

أكدت الإمارات على دعمها لقيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، داعية للمصداقية في إجراء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، في كلمته في اجتماع وزراء الخارجية في الجامعة العربية إلى "زخم جديد" لإطلاق عملية سلام "ذات مصداقية" في الشرق الأوسط.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين مع إسرائيل في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتطبيع العلاقات. وأقيم حفل التوقيع على هذه الوثائق في البيت الأبيض، حيث تم التوصل إلى الاتفاقات بوساطة نشطة من الولايات المتحدة.

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