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إسرائيل تقرر استمرار تعليق الدوام الدراسي

الإثنين 08 فبراير 2021 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تقرر استمرار تعليق الدوام الدراسي



القدس المحتلة /سما/

قررت إسرائيل خلال مشاورات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير التعليم يواف غالانت عدم استئناف الدوام الدراسي الثلاثاء، وعلى ما يبدو يمكن استئنافه الأربعاء.
 
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت أمس مخطط استئناف الدراسة، وانتهت الجلسة دون نتيجة، وتم تأجيل الجلسة الى اليوم، وفي حال لم يتم التوصل اليوم الى أي قرار فإن قرار استئناف الدوام الدراسي سيتأجل مرة أخرى، والمدارس ستبقى مغلقة أيضًا يوم الأربعاء.
 
والمخطط الذي ناقشته الحكومة أمس بأن يتم فتح الروضات والصفوف من الأول حتى الرابع، وصفوف الحادي عشر-الثاني عشر في البلدات الخضراء والصفراء.
 
وفتح هذه الصفوف في البلدات الحمراء والبرتقالية من خلال كبسولات بالتبادل، أي يداوم الطالب يوم نعم ويوم لا والدراسة تتم في الهواء الطلق. هذه الخطة أثارت جدلًا ومعارضة واسعة ومتنوعة في إسرائيل، من اهالي وسلطات محلية وجهات تربوية وسياسيين من المعارضة.

#اسرائيل #فيروس كورونا #جهاز التعليم

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