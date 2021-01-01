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الصفدي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الإثنين 08 فبراير 2021 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصفدي: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي



القاهرة /سما/

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وجاء تصريح الصفدي خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن فلسطين في القاهرة.

وأضاف الصفدي أن "القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية الأولى للعرب وتعد مفتاح السلام العادل الشامل، وتبرز الحاجة الضابطة لتحرك عربي مباشر لدعم الأشقاء وتحقيق السلام وخاصة مع بدء إدارة أمريكية جديدة عملها وما أعلنته من بوادر جديدة".

كما صرح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن بلاده "تدعم قيام دولة فلسطينية على حدود 1967".

من جهته، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى أن التسوية السياسية للقضية الفلسطينية "لا يمكن فرضها بخطوات أحادية، وليس أمامنا سوى خوض مسار التفاوض".

وأضاف أن الدول العربية تتحدث بصوت واحد عندما يتعلق الأمر بفلسطين.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني "أوشك أن يفقد الثقة في حل الدولتين بعد انصراف الطرف الآخر عن هذا الحل"، مؤكدا أن "انصراف الفلسطينيين عن حل الدولتين لن يكون في مصلحة أي طرف".

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