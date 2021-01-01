إسرائيل تُعين ضابطًا رفيعًا للدفاع عن جنودها أمام محكمة الجنائية

القدس المحتلة /سما/

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي عيّن ضابطًا برتبة "فريق أول" على رأس فريق من القانونيين للدفاع عن جنوده، حال إطلاق المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا رسميا بالحالة في فلسطين.



وقالت الصحيفة إن الجيش عيّن الفريق أول إيتاي فيروف "لتنسيق جميع جوانب المعركة القانونية في وجه المحكمة الجنائية الدولية".



وأشارت إلى أن فيروف هو المسؤول حاليًا عن الكليات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، ويشرف أيضًا على جميع التحقيقات العملياتية في الجيش.



ويخشى الجيش الإسرائيلي إصدار المحكمة، مذكرات اعتقال أو ملاحقة قادته وجنوده، في حال إطلاق تحقيق جنائي بشبهة ارتكاب مسؤولين وجنود إسرائيليين جرائم ضد الفلسطينيين.



وحتى الآن، لم تعلن المحكمة الجنائية الدولية، قرارها، إطلاق تحقيق رسمي بالحالة في فلسطين.