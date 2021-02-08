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فيديو .. ابن يزوج والده ووالدته في السعودية

الإثنين 08 فبراير 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. ابن يزوج والده ووالدته في السعودية



الرياض / سما

تصدر هاشتاق ابن يزوج والده ووالده موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين 8 فبراير 2021، بعدما تداول الناشطون مقطع فيديو للزواج.

وذكرت مصادر سعودية أن قصة الهاشتاق تتمثل في شاب زوج والده لوالدته مجددا بعد مضي أكثر من ستة عشر عاما على انفصالهما عن بعضهما البعض السنوات الماضية.

وتفاعل المغردون مع فيديو ابن يزوج والده ووالدته الذي انتشر بشكل كبير على جميع المنصات الاجتماعية، مشيدين بالرجولة والوعي الواضح الذي يتمتع به الابن الشاب.

ويظهر في فيديو ابن يزوج والده ووالدته المتداول عبر المواقع، لحظة اجتماع الرجال والوالد وعدد من أفراد العائلة وكتب الكتاب من جديد ليلتئم شمل العائلة من جديد.

#ابن يزوج والده ووالدته #السعودية #تويتر

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