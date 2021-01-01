العراق: سندعم فلسطين سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا

القاهرة /سما/

اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، السيد حسن الكعبي، أن العراق سيدعم فلسطين بكل المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وأن الشعب العراقي حاضرا ومستقبلا لن يكون الا مع الحق الفلسطيني.

واضاف الكعبي، ان القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، هي قيادة مناضلة تقود الشعب الفلسطيني بكل اقتدار وحنكة، واننا نعتز بالرئيس أبو مازن ونعتبره من الرموز الوطنية الكبرى في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير احمد عقل، مع الكعبي في مكتبه بمجلس النواب لبحث عدد من القضايا التي تهم الجانبين الشقيقين.

كما أكد النائب الأول أيضا، ان معالجة الوضع القانوني للفلسطينيين المقيمين في العراق سيستكمل في البرلمان بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الايام القريبة المقبلة، والذي سيضمن المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين العراقي وشقيقه الفلسطيني (عدا حق التجنس والانتخاب).

وفيما يتعلق بالإشاعات التي تنتشر عن امكانية تطبيع العراق لعلاقاته مع دولة الاحتلال، أكد الكعبي انها مجرد اوهام، وأن العراق بكل مكوناته ضد التطبيع، ولن يكون هناك تطبيع مع دولة الاحتلال بالمطلق.

وحول اجتماعات الفصائل بالقاهرة، أكد الكعبي دعم العراق لهذه الاجتماعات، وطالب جميع الفصائل بضرورة الاتفاق وتعزيز الوحدة الوطنية التي هي قاعدة ارتكاز للعمل الوطني الفلسطيني، واكد دعمه لقرارات الرئيس بإجراء الانتخابات لتجديد الشرعيات وتقوية الموقف الفلسطيني امام الاستحقاقات المقبلة، وقال إنهم سيدرسون ارسال وفد برلماني عراقي مراقب للانتخابات الفلسطينية المقبلة.