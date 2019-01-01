شاكيد تتعهد بعدم دعم أي قرار من شأنه تبرئة نتنياهو

القدس المحتلة /سما/

تعهدت عضو الكنيست، أييليت شاكيد، اليوم الاثنين، بعد دعم أي قرار يرمي إلى تبرئة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من قضايا الفساد التي تلاحقه.



وقالت شاكيد، في مقابله مع القناة 12 العبرية، إن "القانون يجب أن يأخذ مجراه، ولن نسمح بالإضرار بالقانون".



ومثل رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة، اليوم الاثنين، للرد على اتهامات بالفساد، وذلك قبل حوالي ستة أسابيع من الانتخابات العامة، نافيًا جميع التهم المنسوبة إليه.



ويواجه نتنياهو اتهامات تتعلق بالقضية المعروفة بـ "الملف 4000" التي تتضمن تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.



وبعيدًا عن القضايا القانونية، تحدثت عضو الكنيست شاكيد أيضًا عن إدارة أزمة كورونا قائلة: "إن الحكومة فقدت السيطرة على الوضع".



وأوضحت شاكيد أن "الطفرة الجديدة من فايروس كورونا كشفت عورة الحكومة، والإغلاقات المتكررة لم تجدِ نفعًا".



وطالبت بفحص جميع سكان إسرائيل والتعامل مع الموضوع بالكثير من الجدية حتى نصل إلى "صفر عدوى".



وحول ملف الانتخابات الإسرائيلية، قالت شاكيد: إن حزب "يمينا" سيحصل على مزيد من المقاعد وسيكون "نفتالي بينيت" رئيس الحكومة المقبلة، وسيخرج نتنياهو من المشهد.



والانتخابات المقبلة، هي الرابعة في غضون عامين، بعد الانتخابات التي جرت في مارس/آذار 2019، وسبتمبر/أيلول من نفس العام، وأبريل/نيسان عام 2020.