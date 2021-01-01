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محامو نتنياهو يطالبون بتأخير المحاكمة 4 أشهر

الإثنين 08 فبراير 2021 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
محامو نتنياهو يطالبون بتأخير المحاكمة 4 أشهر



القدس المحتلة /سما/

طالب محامو رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من المحكمة الإسرائيلية تأجيل المحاكمة لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر، أي بعد الانتخابات المزمع عقدها بعد حوالي ستة أسابيع، لكن النيابة العامة اعترضت على ذلك، مدعيةً أن لديهم جميع الاثباتات منذ أكثر من عامين.
 
ومثل رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة، اليوم الاثنين، للرد على اتهامات بالفساد.

وتدور إحدى القضايا، حول موافقات المدعي العام ماندلبليت فتح تحقيق مع رئيس الحكومة بموجب القانون الأساسي الإسرائيلي.
 
وبحسب محامو رئيس الحكومة، فإن القضية غير مكتملة بعد، وأن أمين المظالم لم يقدم كتابًا لفتح تحقيق مع نتنياهو، لكن النيابة رفضت هذا التبرير.

#نتنياهو #محاكمة نتنياهو #اسرائيل

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