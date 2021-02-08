مصرع 24 شخصا على الأقل في معمل للنسيج غمرته مياه الأمطار في المغرب(صور وفيديو)

الرباط/سما/

لقي 24 شخصا على الأقل حتفهم الاثنين في معمل “سري” للنسيج تسربت إليه مياه الأمطار في مدينة طنجة بشمال المغرب، على ما أفادت وكالة الأنباء المغربية مشيرة إلى استمرار عمليات البحث لانقاذ محاصرين محتملين.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية بطنجة أن “وحدة صناعية سرية للنسيج كائنة بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية عرفت صباح اليوم الإثنين، تسربا لمياه الأمطار، مما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص كانوا يعملون بداخلها”.

وقد تم فتح تحقيق من قبل السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات.

طنجة هذا الصباح ⛈⛈ pic.twitter.com/61Xsy3R3Ez — Youssef Belhaissi يوسف بلهيسي (@YBelhaissi) February 8, 2021

طنجة هذا الصباح ⛈⛈ pic.twitter.com/61Xsy3R3Ez — Youssef Belhaissi يوسف بلهيسي (@YBelhaissi) February 8, 2021