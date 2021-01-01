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إيران: إسرائيل حيوان يصرخ فقط ولا تجرؤ على تنفيذ تهديداتها ضدنا

الإثنين 08 فبراير 2021 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: إسرائيل حيوان يصرخ فقط ولا تجرؤ على تنفيذ تهديداتها ضدنا



طهران/سما/

قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، إن "الكيان الإسرائيلي" لا يجرؤ على تنفيذ تهديداته ضد طهران، واصفا "الكيان الصهيوني بالحيوان الذي يصرخ مهددا لكن عاجز عن فعل شيء".

وأوضح حاتمي في تصريحات للصحفيين، اليوم الاثنين، أن "قوة إيران الدفاعية اليوم بالمستوى الذي لا يجرؤ فيه العدو على مواجهة إيران عسكريا، ويكتفي بالتهديدات اللفظية وأنه عاجز عن فعل أي شيء"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".


وأضاف "رغم كل محاولات الولايات المتحدة في مجلس الأمن لإعادة فرض القيود على شراء وبيع الأسلحة من قبل إيران، لكن اليوم لا توجد أي قيود في هذا الصدد ونتعاطى مع دول مختلفة بالعالم".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قد أعلن مؤخرا، أنه أمر الجيش بإعداد خطة لهجوم محتمل على إيران هذا العام.

ورد ممثل إيران في الأمم المتحدة، على ذلك بقوله إن "إيران سترد بحزم على أي تهديدات إسرائيلية.. إسرائيل لم تكتف مؤخرا بتصعيد التصريحات الاستفزازية والتلويح بالحرب ضد إيران فحسب، بل تنشط في التخطيط لتنفيذ تهديدات معادية".

ودعا المجتمع الدولي إلى ردع  التهديدات الإسرائيلية، قائلا :"نأمل من مجلس الأمن الدولي، انطلاقا من مسؤوليته في الحفاظ على الأمن والسلام العالميين، ردع السياسات غير المنضبطة لإسرائيل وتهديداتها بإشعال الحرب".

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