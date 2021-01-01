مشاهدة مباراة الأهلي وبايرن ميونخ بث مباشر

القاهرة / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد الأهلي بث مباشر التي تجري اليوم الإثنين 8 فبراير 2021 ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية مونديال قطر.

مباراة الأهلي وبايرن ميونخ مباشر تبث على قناة بي إن سبورت المفتوحة (beIN Sports HD) بتعليق علي محمد علي، فيما يكون أحمد الطيب معلقا عبر قنوات الكأس القطرية المشفرة.

ولم يشهد التاريخ سوى إقامة مباراتين اثنتين بين الفريقين، إذ تفوق الأهلي باللقاء الذي جرى في السبعينات، بينما فاز بايرن ميونخ قبل نحو ثماني سنوات بهدفين مقابل هدف لكنها كانت ودية.

وتعد هذه الموقعة الأولى رسميا بين الناديين العريقين، إذ يلتقي بطل أفريقيا ونادي القرن فيها مع الفريق الذي سيطر على القارة الأوروبية منذ سنوات على الرغم من اختلاف تشكيلة لاعبيه.

ماتش الأهلي وبايرن ميونخ مباشر:

ولا يعتبر اللقاء الأخير للطرفين في مونديال الأندية، إذ تبقى مواجهة أخيرة لتحديد المركز الثالث والرابع بين الخاسر من البافاري والشياطين الحمر ضد بالميراس بطل أمريكا الجنوبية.

وسادت الساعات الأخيرة أجواء من التآلف والشراكة بين الفريق المصري والألماني، حيث أنتجت الجهة المنظمة مقطع فيديو تحدث فيه لاعبو الجانبين حول الكلمات البارزة لدى الجمهور.

يشار إلى أن الفائز في نتيجة مباراة الأهلي ضد بايرن ميونخ يلعب مع تيجريس أونال المكسيكي الذي نجح أمس في تخطي عقبة بالميراس البرازيلي بعدما تغلب عليه بهدف وحيد دون مقابل.