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فيديو: محادثة محرز وصلاح تثير فضول الجمهور العربي.. ماذا دار بينهما؟

الإثنين 08 فبراير 2021 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: محادثة محرز وصلاح تثير فضول الجمهور العربي.. ماذا دار بينهما؟



وكالات

أثارت محادثة النجمين العربيين رياض محرز ومحمد صلاح أثناء المباراة التي جمعت نادييهما مانشستر سيتي وليفربول، اهتمام الجمهور العربي الذي تساءل حول فحوى هذا الحديث.


وأظهر التسجيل المصور قيام الجزائري رياض محرز بخوض نقاش مع المصري محمد صلاح بوجود السنغالي ساديو ماني، فقام مهاجم "الفراعنة" بوضع قميصه على فمه (حركة من أجل لا تتم قراءة الشفاه من كاميرات التصوير التلفزيونية)، لحجب ما سيتكلم به مع قائد "محاربي الصحراء".

وسارعت الجماهير الرياضية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى تداول التسجيل المصور، وخمنت ما دار بين النجمين المصري والجزائر، إذ عبّر البعض أن المناقشات كانت حول مستقبلهما مع ناديي ليفربول ومانشستر سيتي.
 
لكن البعض ذهب في اتجاه آخر، عندما تحدث عن الأفضل في الدوري الإنكليزي الممتاز بين رياض محرز ومحمد صلاح، فيما عبّر البقية عن الفخر الكبير برؤية أبناء أفريقيا يظهرون الدعم لبعضهم في البطولات الكبيرة.

وانتهت المواجهة بانتصار كتيبة بيب غوارديولا بأربعة أهداف مقابل هدفي وحيد في ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الـ(23) في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


يذكر أن نادي مانشستر سيتي قد واصل تعزيز صدارته في جدول الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بالموسم الحالي برصيد 50 نقطة، فيما تجمد رصيد كتيبة المدرب يورغن كلوب عند 40 نقطة بالمرتبة الرابعة.

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