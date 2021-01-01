  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة بايرن ميونخ التاريخية الليلة

الإثنين 08 فبراير 2021 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشكيلة الأهلي المتوقعة لمواجهة بايرن ميونخ التاريخية الليلة



وكالات

يسعى الأهلي المصري بطل إفريقيا، لتحقيق المفاجأة وخطف بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية عندما يواجه اليوم الاثنين نظيره بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، في نصف نهائي المسابقة.

وفاضل بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، بين إشراك 3 من لاعبي الارتكاز، بإضافة أليو ديانج إلى حمدي فتحي والسولية، اللذين شاركا بشكل أساسي أمام الدحيل القطري، أو الاستمرار بنفس طريقة المباراة السابقة، وذلك في تدريبات الفريق الأخيرة. 


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في المباراة المرتقبة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووالتر بواليا.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف النهائي بعدما فاز على أصحاب الأرض الدحيل القطري بهدف نظيف سجله لاعبه حسين الشحات.

#الاهلي #بايرن ميونخ #تشكيلة الاهلي #مصر #كرة القدم #قطر #اخبار كرة القدم #الاهلي وبايرن ميونخ

الأكثر قراءة اليوم

من هي الفصائل الفلسطينية التي لم تتلق دعوة للمشاركة في حوارات القاهرة؟

الحصار والقهر لن تعوق حلقات الإبداع.. دحلان: لا تصدقوا أحداً أنه جاء للعمل الوطني فقط..!

رئيس لجنة الانتخابات يكشف تفاصيل جديدة عن حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

عميلة في "الموساد الإسرائيلي" تكشف تفاصيل مثيرة عن مهمة قامت بها في مصر!

قيادي بفتح يتحدث عن حوار القاهرة اليوم..سلاح حماس ليس مطروحاً للنقاش

يشمل دول التطبيع... الجامعة العربية تستعد لإصدار قرار طارئ بشأن القضية الفلسطينية

سبب وفاة عبد الغني بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الراحل

الأخبار الرئيسية

حماس

صور: انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة برعاية السيسي

7 وفيات و612 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و440 حالة تعافٍ في فلسطين

قيادي بفتح: سنحاول بلباقة أن نسيطر على الأمور الخلافية ويلوح بإتخاذ هذا القرار حال الفشل ..

لهذا السبب .. مصدر : مصر والأردن تضغطان على عباس لمصالحة دحلان قبل الانتخابات

لقاء القاهرة.. تعليمات رئاسية لوفد فتح "تذليل" العقبات.. ولا شيء سيمنع الانتخابات