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شرطة دبي تقبض على بريطانية شتمت زميلتها في الشقة عبر "واتساب".. والعقوبة ثقيلة!

الإثنين 08 فبراير 2021 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة دبي تقبض على بريطانية شتمت زميلتها في الشقة عبر "واتساب".. والعقوبة ثقيلة!



وكالات / سما /

أبلغت السلطات في دبي مديرة موارد بشرية بريطانية بأنها قد تواجه غرامة قدرها 100 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى عقوبة بالسجن لمدة عامين، لشتمها زميلتها في الشقة عبر رسالة "واتساب".

والتقت الشابة، البالغة من العمر 31 عاما، مع رئيس الشرطة في دبي المسؤول عن قضيتها أمس السبت، على أمل حل الشكوى التي قدمتها زميلتها الأوكرانية السابقة في السكن، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وتواجه الشابة تهما بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية الصارمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لكتابتها "f *** you"، وهي عبارة نابية، عندما تجادلت مع زميلتها في الشقة بسبب استخدام طاولة غرفة الطعام أثناء الحجر.

وألقي القبض على البريطانية، وهي تغادر دبي في نهاية الأسبوع، وتم إبلاغها بالشكوى التي رفضت زميلتها في السكن سحبها.

وقالت الشابة، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها، إن نقودها تنفد، وتنام على أريكة أحد الأصدقاء، و"تضرب رأسها بجدار من الطوب".

كما تخشى أن تفقد وظيفتها الجديدة مرة أخرى في بريطانيا، حيث ستظل عالقة لأسابيع حتى يتم رفع حظر الطيران.

وفي حديثها حصريا إلى "ديلي ميل"، قالت: "هذا مجرد كابوس، وفكرة فقدان وظيفتي الجديدة أمر مبالغ فيه. ليس لدي شقة ولا عمل ولا مال. تنتهي تأشيرتي للبقاء في الإمارات في 12 فبراير، ولا يبدو أن الشرطة تفهم الأمر".

وتم إبلاغ البريطانية أن القضية الجنائية المرفوعة ضدها لن تقف حتى يتم فحص هاتفها المحمول من قبل شرطة دبي.

#واتساب #شرطة دبي #بريطانية #عقوبة

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