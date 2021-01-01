  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دار الإفتاء المصرية تحذف فتوى أثارت جدلا واسعا بعد دقائق من نشرها

الإثنين 08 فبراير 2021 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
دار الإفتاء المصرية تحذف فتوى أثارت جدلا واسعا بعد دقائق من نشرها



القاهرة/سما/

حذفت دار الإفتاء المصرية، فتوى تتعلق بـ"زواج المحلل"، من صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، أثارت جدلا بعد نشرها بدقائق.


وجاء الحذف بعد ساعة ونصف من نشر الفتوى، التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت فيها دار الإفتاء، إن: "زواج المُحَلِّل إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعًا باتفاق الفقهاء؛ أما إذا كان منويًّا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخصٍ من نفسه وبدون اشتراط في العقد ويتزوج المطلَّقة ليطلقها بعد ذلك، لتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحا، والشخص مأجورا بذلك لقصده الإصلاح".

وقالت مصادر بالدار، لصحيفة "الوطن" المصرية، إن الفتوى صحيحة شرعا، وإنها ليست جديدة، وسبق وأصدرتها من أمانة الفتوى، ونشر على موقع الدار الرسمي، ردا على سؤال حول: "رجل طلق زوجته ثلاث طلقات فهل يجوز لآخر أن يتطوع من نفسه، وبدون اتفاق مع المطلَقَين ويتزوجها ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، وهل يكون العقد صحيحا؟".

وقالت الدار في فتواها: "إذا كان النكاح بشرط تحليل المرأة لزوجها الأول فإنه حرام، ويكون باطلا عند الجمهور، أما إذا كان منويا فيه فقط من غير اشتراط مع توفر أركان النكاح وشروطه الأخرى فهو صحيح كما ذهب إليه الحنفية والشافعية، وتحل المرأة للأول بوطء الزوج الثان

#دار الافتاء المصرية #زواج المحلل #فيس بوك

الأكثر قراءة اليوم

من هي الفصائل الفلسطينية التي لم تتلق دعوة للمشاركة في حوارات القاهرة؟

الحصار والقهر لن تعوق حلقات الإبداع.. دحلان: لا تصدقوا أحداً أنه جاء للعمل الوطني فقط..!

رئيس لجنة الانتخابات يكشف تفاصيل جديدة عن حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

عميلة في "الموساد الإسرائيلي" تكشف تفاصيل مثيرة عن مهمة قامت بها في مصر!

قيادي بفتح يتحدث عن حوار القاهرة اليوم..سلاح حماس ليس مطروحاً للنقاش

سبب وفاة عبد الغني بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري الراحل

يشمل دول التطبيع... الجامعة العربية تستعد لإصدار قرار طارئ بشأن القضية الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الحوار

مصادر : أجواء "ايجابية" في حوار القاهرة.. ووعود مصرية بتسهيل حركة المواطنين عبر معبر رفح

حماس

صور: انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة برعاية السيسي

7 وفيات و612 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و440 حالة تعافٍ في فلسطين

قيادي بفتح: سنحاول بلباقة أن نسيطر على الأمور الخلافية ويلوح بإتخاذ هذا القرار حال الفشل ..

لهذا السبب .. مصدر : مصر والأردن تضغطان على عباس لمصالحة دحلان قبل الانتخابات