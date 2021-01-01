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هيونداي وكيا تنفيان إجراء محادثات مع "آبل" لتصنيع سيارات كهربائية

الإثنين 08 فبراير 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيونداي وكيا تنفيان إجراء محادثات مع "آبل" لتصنيع سيارات كهربائية



وكالات / سما /

نفت شركتا "هيونداي موتور" و"كيا موتورز" التابعة لها اليوم الاثنين إجراء محادثات مع شركة "آبل" حول مشروع لتصنيع السيارات الكهربائية، ردا على تقارير بشأن مناقشات بين الجانبين في هذا الشأن.

وفي تقارير دورية منفصلة، قالت هيونداي وكيا، اللتان تشكلان معا خامس أكبر صانع للسيارات في العالم من حيث المبيعات، إنهما "لا تجريان محادثات مع شركة آبل بشأن تطوير سيارة ذاتية القيادة."

وقالت الشركتان إنهما تدرسان تشكيل شراكة مع شركات أجنبية، فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية ذاتية القيادة، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

ومؤخرا، ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن شركة آبل أجرت محادثات مع هيونداي وكيا حول سيارة كهربائية، لكن المناقشات توقفت.

ومن غير الواضح ما إذا كانت المناقشات بين هيونداي وآبل قد تستأنف أم لا. لكن هيونداي واحدة من العديد من شركات صناعة السيارات القادرة على إنتاج كميات كبيرة من السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في مصانعها في الولايات المتحدة.

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