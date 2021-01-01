فيديو.. انتصارات للحوانين والتفاح في دوري الممتازة

غزة / سما /

تفوق بيت حانون الرياضي على منافسه شباب خانيونس (3-1), ضمن منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الممتازة.

وتقدم "النشامى" بهدف عبر خالد القوقا (48), قبل أن يردّ "الحوانين" بثلاثية عن طريق محمد الجرمي (71) من ركلة جزاء, وعبد الرحمن وشاح (82), ومحمد القاضي (88).

ورفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثامن, وبقي رصيد الخاسر 4 نقاط في المركز السابع.

الهلال – التفاح (0-1)

وخطف التفاح انتصارا غاليا من "أنياب" الهلال (1-0).

وسجل بلال النمنم هدف المباراة الوحيد لمصلحة التفاح (69), ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر, ويبقى رصيد الهلال 4 نقاط في المركز التاسع.