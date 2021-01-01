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فوز ثمين لأهلي النصيرات.. واللهاونة والرضوان حبايب

الإثنين 08 فبراير 2021 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز ثمين لأهلي النصيرات.. واللهاونة والرضوان حبايب



غزة / سما /

فاز أهلي النصيرات على نظيره المصدر (2-0), ضمن منافسات الأسبوع الثاني من دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب".

وسجل هدفي أهلي النصيرات طارق مسعود (48) من ركلة جزاء, ومهدي أبو عرمانة (57), ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة, ويبقى رصيد المصدر 3 نقاط في المركز الرابع.

بيت لاهيا - الرضوان (0-0)

وفي فرع "غزة والشمال", تعادل بيت لاهيا مع منافسه الرضوان دون أهداف.

وفشل الفريقان بالوصول للشباك على مدار 90 دقيقة, ليرفع "اللهاونة" رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث, ويصبح رصيد الرضوان نقطة واحدة في المركز الرابع.

#أهلي النصيرات #المصدر #بيت لاهيا #الرضوان #دوري الثانية

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