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أسماء المشاركين في دورة المدربين "D"

الإثنين 08 فبراير 2021 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسماء المشاركين في دورة المدربين "D"



غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن أسماء المشاركين في دورة المدربين المستوى الرابع "D"، المقررة خلال الفترة بين 13-18 فبراير الجاري في قاعة وملعب فلسطين بغزة.

ويشارك في الدورة التدريبية, 21 فردا، بإشراف المدرب المحاضر عماد هاشم, الحاصل على دورة "برو" مؤخرا, ومساعده عمار العقاد.

وفيما يلي أسماء المشاركين في دورة المدربين "D":

رأفت القن, وممدوح أبو يوسف، وسامي الداعور، وأحمد النزلي، وطارق السبع، وحازم ثابت، ومحمد خطاب، وإياد صالح، ومهند الكفارنة، وعبد الناصر صقر، وبلال عساف، وعلاء الدين الشنبارى، ومحرز أبو عودة، وصادق لولو، ونشأت البطش، وعمار السرساوي، وعدنان خطاب، وأحمد أبو طبق، ومحمود حمد، ونائل أبو عرمانة، وشريف ضاهر.

#دورة المدربين #الاتحاد الفلسطيني

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