ليفاندوفسكي يحلق بعيداً في صدارة الحذاء الذهبي

وكالات / سما /

يتواجد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ في مكانة بعيدة جداً عن باقي مهاجمي الدوريات الأوروبية خلال الموسم الحالي، فهو يتصدر سباق الحذاء الذهبي بفارق شاسع عن أقرب مطارديه.

وتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل 24 هدفاً في الدوري الألماني خلال الموسم الحالي، وأصبح قريباً من الفوز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية للمرة الثانية على التوالي.

والمثير للاهتمام في أرقام ليفاندوفسكي أنه وصل إلى 24 هدفاً خلال 18 مباراة فقط خاضها في بطولة البوندسليجا، وبالتالي فهو يسجل 1.4 هدف في المباراة الواحدة كمعدل عام.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل هدف ليفربول الوحيد في شباك مانشستر سيتي يوم أمس خلال المباراة التي انتهت بفوز الأخير برباعية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 16 هدفاً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأشعل صلاح المنافسة على المركز الثاني في سباق الحذاء الذهبي، وذلك في ظل وجود العديد من اللاعبين الذين يحاولون الاقتراب من ليفاندوفسكي، مثل كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

لكن هناك لاعب يتفوق على جميع الأسماء السابقة ذكرها، وهو أندريه سيلفا مهاجم بوروسيا دورتموند الذي يحتل المركز الثاني برصيد 17 هدفاً.

وإليكم ترتيب الهدافين في سباق الحذاء الذهبي:-

روبرت ليفاندوفسكي: 24 هدف

أندريه سيلفا: 17 هدف

محمد صلاح: 16 هدف

كيليان مبابي: 16 هدف

كريستيانو رونالدو: 16 هدف

زلاتان إبراهيموفيتش: 14 هدف

إيرلينج هالاند: 14 هدف

لويس سواريز: 14 هدف

شيرو إيموبيلي: 14 هدف

روميلو لوكاكو: 14 هدف