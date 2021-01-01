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نبأ سار لعشاق برشلونة بشأن إصابة مدافعهم الواعد

الإثنين 08 فبراير 2021 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نبأ سار لعشاق برشلونة بشأن إصابة مدافعهم الواعد



وكالات / سما /

تعرض رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، لإصابةٍ تبدو مقلقة، حيث غادر على إثرها أرضية ملعب بينتو فيامارين الذي احتضن لقاء البارسا وريال بيتيس مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ونجح البارسا في تحقيق الانتصار على ريال بيتيس بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 43 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما توقف رصيد الفريق الأندلسي عند 30 نقطة، في المركز السابع.

وتعرض أراوخو للإصابة بعد التحام مع أليكس مورينو لاعب ريال بيتيس في الدقيقة 7، لكنه لم يستطع إكمال اللقاء، ليغادر الملعب في الدقيقة 12 ويدخل مكانه فرينكي دي يونج.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي، إن رونالد أراوخو يُعاني من التواء في الكاحل، وسيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية صباح الاثنين، لتحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها ضد ريال بيتيس.

وفي سياق متصل، قالت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، إن الجهاز الطبي للبارسا يعتقد أن إصابة أراوخو من الدرجة الثانية، وبالتالي سيكون حاضراً في مباراة باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء القادم، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

#برشلونة #ريال بيتيس #أراوخو #رونالد أراوخو #الدوري الاسباني

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