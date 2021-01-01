بالميراس يُودع كأس العالم للأندية على يد تيجريس

وكالات / سما /

خلق تيجريس أونال المكسيكي المفاجأة في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بفوزه على بالميراس البرازيلي بهدف لصفر، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد بملعب المدينة التعليمية.

وسيواجه الفريق المكسيكي في النهائي الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيجمع الأهلي المصري ببايرن ميونخ، والمقرر إقامته مساء غدٍ الاثنين.

وخلق تيجريس أونال مشاكل عديدة للفريق البرازيلي، حيث اعتمد على العرضيات، ففي الدقيقة الرابعة، ارتقى جونزاليس لكرة عرضية ليسددها برأسية في المرمى، ولكن الحارس ويفرتون أبعدها ببراعة.

وفي الدقيقة 37، ارتقى المهاجم الفرنسي جينياك لاعب تيجريس أونال، ليقابل عرضية جديدة برأسية متقنة باتجاه المرمى، ولكن حارس بالميراس أبعدها للركنية.

وفي الدقيقة 52، حصل الفريق المكسيكي على ركلة جزاء بعد عرقلة تيكسيرا لجونزاليس داخل مربع العمليات، وتولى المهاجم الفرنسي جينياك مهمة تحويلها لأول أهداف اللقاء.

وتمكن بالميراس من تسجيل هدف التعادل، في الدقيقة 58، ولكن الحكم الهولندي داني ماكيلي ألغاه بداعي وجود 5 لاعبين من الفريق البرازيلي في حالة تسلل.

وحاول بالميراس تسجيل هدف التعادل من خلال التسديدات بعيدة المدى، ولكنه لم يحالفه الحظ، لتنتهي المباراة بفوز تيجريس بهدف نظيف، ليتأهل لنهائي مونديال الأندية.