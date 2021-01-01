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آلاف اليهود الحريديم يشاركون بجنازة حاخام منتهكين قيود كورونا

الإثنين 08 فبراير 2021 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آلاف اليهود الحريديم يشاركون بجنازة حاخام منتهكين قيود كورونا



القدس المحتلة / سما /

شارك الآلاف من اليهود الحريديم للمرة الثالثة في غضون أسبوعين في جنازة حاخام توفي بعد إصابته بكورونا بمدينة بني براك المجاورة لتل أبيب، منتهكين بذلك قيود كورونا المفروضة في إسرائيل.

ووفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية فإن "الجماهير الغفيرة تجمعت في المكان رغم القيود المفروضة على التجمعات بسبب انتشار فيروس كورونا، كما وصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان واغلقت عددا من المفترقات، إضافة إلى مراقبي البلدية الذين تواجدوا في المكان وقاموا بتوزيع الكمامات".

وفي بداية الأسبوع الماضي، في فترة الإغلاق الشامل الذي فرض في إسرائيل، وخلافا للتعليمات، شارك الآلاف من اليهود الحريديم بجنازة حاخام بارز في مدينة القدس توفي عن عمر 99 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا، وبعد عدة ساعات أقيمت جنازة أخرى بنفس الحجم في مدينة القدس أيضا لحاخام آخر، والتي جرت هي الأخرى بصورة مخالفة للتعليمات الصحية الاحترازية.

المصدر: i24news

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