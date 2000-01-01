من على كرسي الإتهام .. نتنياهو ينفي التهم الموجه له

القدس المحتلة / سما /

بعد أربع سنوات على بدء التحقيق بالملف 2000، عاد رئيس الوزراء نتنياهو اليوم إلى كرسي الاتهام في المحكمة المركزية بالقدس، للرد على التهم الموجه ضده بهذا الملف.



وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأثنين، أن نتنياهو ينفي كل التهم الموجه له في ملف الفساد ولا - بيزك، المعروف بالملف 2000.



وبحسب الصحيفة، سيمثل نتنياهو اليوم أمام المحكمة، مع بقية المتهمين بهذا الملف، وهم مالك صحيفة يديعوت أحرونوت، أرنون موزيس، ومالك شركة بيزك والممول السابق لموقع والا، شاؤول ألوفيتش.



ووفقا للصحيفة، سيرد محامي نتنياهو اليوم على المحكمة بخصوص الاهتمامات الموجه له، وسيرد القضاة على مزاعم محامي نتنياهو، وسيطالبونه بتحديد مواعيد لجلسات آخرى للاستماع إلى شهادات وأدلة المتهمين.



يشار الى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، متهم بهذا الملف بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بينما ينفي نتنياهو هذه التهم، ويعتبرها محاولة لإسقاطه.