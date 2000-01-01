  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

من على كرسي الإتهام .. نتنياهو ينفي التهم الموجه له

الإثنين 08 فبراير 2021 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من على كرسي الإتهام .. نتنياهو ينفي التهم الموجه له



القدس المحتلة / سما /

بعد أربع سنوات على بدء التحقيق بالملف 2000، عاد رئيس الوزراء نتنياهو اليوم إلى كرسي الاتهام في المحكمة المركزية بالقدس، للرد على التهم الموجه ضده بهذا الملف.
 
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الأثنين، أن نتنياهو ينفي كل التهم الموجه له في ملف الفساد ولا - بيزك، المعروف بالملف 2000.
 
وبحسب الصحيفة، سيمثل نتنياهو اليوم أمام المحكمة، مع بقية المتهمين بهذا الملف، وهم مالك صحيفة يديعوت أحرونوت، أرنون موزيس، ومالك شركة بيزك والممول السابق لموقع والا، شاؤول ألوفيتش.
 
ووفقا للصحيفة، سيرد محامي نتنياهو اليوم على المحكمة بخصوص الاهتمامات الموجه له، وسيرد القضاة على مزاعم محامي نتنياهو، وسيطالبونه بتحديد مواعيد لجلسات آخرى للاستماع إلى شهادات وأدلة المتهمين.
 
يشار الى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، متهم بهذا الملف بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بينما ينفي نتنياهو هذه التهم، ويعتبرها محاولة لإسقاطه.

الأكثر قراءة اليوم

الحية يكشف السبب وراء عدم دعوة بعض الفصائل الفلسطينية الى حوار القاهرة

من هي الفصائل الفلسطينية التي لم تتلق دعوة للمشاركة في حوارات القاهرة؟

رئيس لجنة الانتخابات يكشف تفاصيل جديدة عن حوار الفصائل الفلسطينية بالقاهرة

الحصار والقهر لن تعوق حلقات الإبداع.. دحلان: لا تصدقوا أحداً أنه جاء للعمل الوطني فقط..!

عميلة في "الموساد الإسرائيلي" تكشف تفاصيل مثيرة عن مهمة قامت بها في مصر!

مشاهدة مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 30 و 31 مترجمة من قصة عشق

السفير العمادي يعود لقطاع غزة بعد مغادرته لساعات

الأخبار الرئيسية

لقاء القاهرة.. تعليمات رئاسية لوفد فتح "تذليل" العقبات.. ولا شيء سيمنع الانتخابات

لهذا السبب .. مصدر : مصر والأردن تضغطان على عباس لمصالحة دحلان قبل الانتخابات

القاهرة: اكتمال وصول وفود الفصائل الفلسطينية تمهيدا لانطلاق جلسات الحوار الوطني

جنود3

تقرير عسكري :الجيش الاسرائيلي يخشى من كابوس أسر جنوده بغزة

حوار

قيادي بفتح يتحدث عن حوار القاهرة اليوم..سلاح حماس ليس مطروحاً للنقاش