كورونا عالميا: اكثر من 2 مليون و327 ألف وفاة و106 ملايين و692 الف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون و327 ألف و369 وفاة، فيما تقارب حصيلة المصابين من 106 ملايين و692 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 78 مليونا و526 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعا ملموساً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة وكذلك في عدد الوفيات، إذ سجلت 345 ألف و735 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,783 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، المكسيك التي تقدمت لأول مرة على اميركا في عدد الحصيلة اليومية للوفيات مسجلة (1,496 وفاة)، يليها أميركا (1,340 وفاة)، والبرازيل (492 وفاة)، وروسيا (432 وفاة)، وبريطانيا (373 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (89,691 إصابة)، والبرازيل (26,845 إصابة)، وفرنسا (19,715 إصابة)، وروسيا (16,048 إصابة)، وبريطانيا (15,845 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (474,933 وفاة)، والبرازيل (231,561 وفاة)، والمكسيك (166,200 وفاة)، والهند (155,114 وفاة)، وبريطانيا (112,465 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (27,611,403 إصابات)، والهند (10,838,843 إصابة)، والبرازيل (9,524,640 إصابة)، وروسيا (3,967,281 إصابة)، وبريطانيا (3,945,680 إصابة).