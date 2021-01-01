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الصحة العالمية توضح حقيقة "تسبب لقاحات كورونا بالعقم"

الإثنين 08 فبراير 2021 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية توضح حقيقة "تسبب لقاحات كورونا بالعقم"



وكالات

وصفت منظمات الصحة العالمية الافتراضات حول تسبب اللقاحات ضد فيروس كورونا في العقم بالشائعات، مشيرة إلى أن المخاوف من هذا الأمر لا أساس لها.

وقالت مديرة قسم التحصين في المنظمة، كيث أوبرايان، في بيان مسجل نشر الأحد: "اللقاحات التي نطعم بها لا يمكن أن تؤدي إلى العقم. هذه الشائعات تدور حول لقاحات مختلفة متعددة وهي لا تتطابق مع الحقيقة".

وشددت أوبرايان على أنه "لا يوجد أي لقاح يتسبب في العقم"، مبينة أن "الأمصال مركبة من مكونات عدة لكن كل منها يتم اختباره" قبل الاستخدام.

كما دحضت مسؤولة منظمة الصحة العالمية التقارير حول إمكانية أن تسفر اللقاحات ضد فيروس كورونا عن تغييرات في الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين لدى البشر، مؤكدة أن المكونات الكيميائية للأمصال لا تضر صحة الإنسان.

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