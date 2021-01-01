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منع زعاترة من دخول الكنيست الإسرائيلي

الإثنين 08 فبراير 2021 07:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منع زعاترة من دخول الكنيست الإسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

قرر رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين، الليلة الماضية، منع رجا زعاترة عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة "حداش"، من الدخول إلى مقر الكنيست.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن ليفين أرسل قرارًا بالخصوص للمسؤول الأمني عن الكنيست لمنع زعاترة من دخول المقر، وذلك على خلفية المشادة الكلامية التي حصلت في الممر الرئيس لمبنى الكنيست بين زعاترة وايتمار بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية الخاص بالمستوطنين في الضفة الغربية.

وأشارت إلى أنه تم ذلك بناءً على شكوى قدمت ضد زعاترة من قبل بن غفير للشرطة الإسرائيلية، وذلك يوم الجمعة الماضي.

وكان فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس يظهر اعتراض زعاترة للمستوطن بن غفير بعد أن وصف الأخير الأول بأنه "وقح".

وقال زعاترة في الفيديو موجهًا كلامه لبن غفير "لمن تقول وقح؟"، قبل أن يقترب منه أكثر ويحاول اعتراض طريقه.

وبن غفير فشل في الجولات الانتخابية الأخيرة من تخطي نسبة الحسم، كما أنه يحاول تسويق نفسه للانتخابات الجديدة باختلاق أزمات تخدم مصالحه الانتخابية خاصةً مع انضمامه إلى قائمة موحدة مع بتسلئيل سموتيرتش.

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