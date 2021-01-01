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أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة

الإثنين 08 فبراير 2021 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في غزة



غزة/سما/

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الاثنين 8 فبراير 2021  كما يلي:

أسعار الخضروات :

البندورة: 8 ك = 1 شيكل


خيار: 3 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 6 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 1 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 6 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3.5 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2.5 شيكل 

باذنجان : 1ك = 2 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 6 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 3 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون:  5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 3 شيكل

أسعار الفواكه:

موز: 1 ك = 4  شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

تفاح أمريكي: 7 شيكل 

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 7 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم

بيض: 10 شيكل الكرتونة 

دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد 

لحمة كبيرة: 33 شيكل 

لحمة بتلو: 38 شيكل  
 

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