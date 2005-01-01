كندا لا تتفق مع "الجنائية الدولية"للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل اسرائيل

أوتاوا/سما/

أعلنت كندا أنها لا تتفق مع المحكمة الجنائية الدولية التي أقرت اختصاصها بالتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وقال وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، في بيان نشره الأحد، إن كندا تدعم المحكمة الجنائية الدولية بقوة وعملها الهام باعتبارها ركيزة النظام الدولي القائم على القواعد.

وأكّد غارنو أن بلاده ملتزمة بحل الدولتين حيال القضية الإسرائيلية-الفلسطينية.

واعتبر أنه "لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين".

ولفت إلى أن كندا لا تعترف بدولة فلسطينية وبالتالي مشاركتها في الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: "أبلغت كندا المحكمة بهذا الموقف في عدة مناسبات".

والجمعة، أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي)، قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)، وهو ما يمهد لفتح تحقيق في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.

بينما عبرت الخارجية الأسترالية في بيان الأحد، عن "مخاوف عميقة" من قرار الدائرة، مضيفة أنها لا تعترف بـ "دولة فلسطين".

وإضافة إلى أستراليا، أعلنت الولايات المتحدة رفضها للقرار، الذي ترفضه إسرائيل أيضا.